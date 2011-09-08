Активы украинских банков выросли на 9,2% - до 1,028 трлн. грн.

Активы украинских банков за январь-август 2011 г. выросли на 9,2%, при этом за август сократились на 0,4%, - до 1,028 трлн. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Общие активы банков составляют 1,190 трлн. грн., из которых 67,9% – кредиты; 7,7% – вложения в ценные бумаги; 6,2% - остатки средств на корсчетах, которые открыты в других банках; 4,7% - наличные средства, банковские металлы и средства в НБУ.

Обязательства банков выросли на 9% - до 876,7 млрд. грн. В структуре обязательств 34,6% (или 303 млрд. грн.) составляют средства физических лиц, 19,3% (или 169,1 млрд. грн.) - средства субъектов хозяйствования, 18,8% (или 165,1 млрд. грн.) - межбанковские кредиты и депозиты.

Капитал украинских банков за указанный период вырос на 10,1% и составил 151,7 млрд. грн., или 14,8% пассивов банков.

Оплаченный зарегистрированный уставный капитал увеличился на 12,3% - до 163,8 млрд. грн.