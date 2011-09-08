Доллар на межбанке опустился ниже 8 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9950/8,0020, к 12:00 цены упали 7,9930/7,9965. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9880/7,9940 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2707/11, к 12:00 цены снизились 0,2706/09. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2703/06. В России курс доллар-рубль не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5300 (+0,0000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3995/1,4150. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2515/11,2630, к 12:00 цены ушли вниз 11,2480/11,2570. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 11,2290/11,2415.