Проект приказа ГНСУ о декларации по налогу на прибыль страховщика нужно доработать – ЛСОУ

Проект приказа Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) «Об утверждении формы Налоговой декларации по налогу на прибыль страховщика» нуждается в доработке. Об этом говорится в сообщении Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, своем мнение относительно данного документа ЛСОУ изложила в официальном письме к Министерству финансов и Государственному комитету по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

В документе ЛСОУ отмечает, что некоторые приложения к декларации необходимо изменить. По мнению Лиги, если оставить нормы в предлагаемой редакции, это может привести к неоднозначному толкованию со стороны органов налоговой службы не в пользу плательщиков с налога на прибыль, в частности, страховщиков. Такая ситуация, считают в Лиге, усилит регуляторное давление на участников страхового рынка.

Чтобы приблизить налоговый и бухгалтерский учет в страховании ЛСОУ предлагает внести изменения в Приложение ДС к строкам «Расчет доходов страховщика», а также в строку о реализации права регрессного требования.

Кроме того, по мнению ЛСОУ, необходимо изменить и Приложение ВС к строкам «Расчет расходов страховщика». В частности, речь идет о Таблице 1, где рассчитывается удельный вес дохода страховщика, предоставляющего услуги по страхованию жизни, иного, чем долгосрочное страхование жизни и пенсионное страхование в рамках негосударственного пенсионного обеспечения именно в общем доходе страховщика. Такие уточнения, говорится в письме Лиги, будут содействовать реализации подпункта 156.2.1 пункта 156.2 статьи 156 Налогового кодекса Украины о пропорциональном распределении расходов страховщиками, осуществляющих «лайфовое» страхование.

Приложение ПН к строке «Отчет о выплаченных доходах нерезидентам и удержанный с них налог» также требует изменений. Предложенные нормы, уверены в ЛСОУ, противоречат статье 160 Налогового кодекса Украины «Особенности налогообложения нерезидентов».

По мнению Лиги, уточнения, подготовленные участниками объединения, позитивно отразятся на заполнении формы налоговой декларации страховыми компаниями Украины, не допустят ошибок и неправильного расчета налога на прибыль.