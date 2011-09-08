В Донецкой области поступления в местные бюджеты выросли на 21%

В Донецкой области за 8 месяцев 2011 года поступления в местные бюджеты выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составили 5,9 млрд. грн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Донецкой области.

Согласно сообщению, только в августе т.г. по этим статьям доходов было собрано 870 млн. грн.

По словам председателя ГНСУ в Донецкой области Игоря УСИКА, достигнутые результаты «являются индикатором профессионализма» работников налоговой службы региона.

«Также в августе мы сумели обеспечить в государственный бюджет почти 2 млрд. грн. поступлений, выполнив плановые показатели по всем основным налогам», - сказал И.УСИК. При этом он добавил, что всего с начала 2011 года в государственную казну из Донецкой области поступило 11,4 млрд. грн. «за счет чего было обеспечено выполнение доведенных заданий Министерства финансов почти на 109%.