Полномочия Государственной налоговой администрации переданы Государственной налоговой службе

Функции и полномочия Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) переданы Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, в соответствии с правительственным распоряжением от 7 сентября 2011 года №836-р, Госналогадминистрация прекращает свою деятельность в связи с реорганизацией согласно указу Президента Украины от 9 декабря 2010 года №1085 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.