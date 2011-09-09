Медведев сомневается, что членство в ВТО препятствует Украине вступить в Таможенный союз

Москва. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выразил сомнение, что членство во Всемирной торговой организации (ВТО) препятствует Украине вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Евроньюс».

«Они (Украина - УНИАН), правда, почему-то говорят, что ВТО им препятствует быть в Таможенном союзе, это немножко странно. Почему-то нам ВТО (Россия не является членом ВТО – УНИАН) в Таможенный союз не препятствует вступать, а им препятствует. Но это уже внутренняя самооценка», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом он подчеркнул необходимость действующего газового контракта.

«Когда наши коллеги, партнеры, Президент Украины, премьер-министр Украины говорят: «Этот договор несправедливый, он нехороший, он типа от лукавого, и мы его не будем исполнять», – послушайте, это ни в какие ворота не лезет! Все договоры до тех пор, пока они не опровергнуты определенным образом в судебном порядке или не прекращены сторонами, подлежат исполнению», - заявил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он надеется, что «украинские друзья будут точно так же неукоснительно, строго соблюдать рамки договора, заключенного в 2009 году».

По словам Д.МЕДВЕДЕВА, изменение газовых контрактов возможно при вступлении в Таможенный союз или при присутствии в ГТС Украины.

«Что же касается будущего, то я неоднократно об этом говорил, мы с нашими украинскими коллегами готовы обсуждать различные схемы сотрудничества: и продвинутые, основанные на интеграции, основанные на создании или вхождении Украины в Таможенный союз», - сказал он.

«Или на основе каких-то других подходов, включая инвестиционное присутствие в экономике и в газотранспортной системе Украины. Если мы по этим вопросам сможем договориться, мы, наверное, готовы будем рассматривать вопрос об изменении схемы сотрудничества», - добавил Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина не может вступить в Таможенный союз, поскольку уже является членом Всемирной торговой организации (ВТО).

Н.АЗАРОВ отметил, что, не смотря на то, что для Украины является выгодной интеграция с экономикой Российской Федерации, и он всегда являлся сторонником этого, однако вступление в 2008 году Украины в ВТО накладывает необходимость в случае присоединения Украины к Таможенному союзу пересмотр соглашений со всеми странами-членами ВТО.

При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что для Украины остается важным сотрудничество с Российской Федерацией и Таможенным союзом, и Украина считает для себя выгодным заключать отдельные соглашения со странами Таможенного союза, оставаясь при этом в ВТО.

28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

8 июля делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате «3+1». Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме «3+1». Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдет ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

24 августа Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия не готова предложить Украине особых условий членства в Таможенном союзе - либо пускай вступает на общих основаниях, либо к ней может быть применен другой режим.

«Таможенный союз - это все же высшая форма интеграции, и мы заинтересованы в том, чтобы туда подключилась Украина - большое европейское государство, братское, дружественное нам», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. «Но мы не можем согласиться с подключением Украины по каким-то там формулам типа «3+1» - «мы 20 документов подпишем, а 30 - не будем». Нет! Либо пусть вступает целиком и полностью, подписывают по этапам, становятся полноправными членами Таможенного союза и извлекают из этого все выгоды и несут все обязанности, либо тогда - это уже другой путь, но в этом случае это уже создаст соответствующую обстановку», - предупредил Президент РФ.