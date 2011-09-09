На сегодняшних торгах возможна коррекция пары евро/доллар к отметке 1.40 - эксперт

На мировых торгах в пятницу, 9 сентября, падение евровалюты ниже отметки 1.39 вряд ли пройдет незаметным, поэтому возможна коррекция пары евро/доллар в район 1.40. Пара фунт/доллар имеет все предпосылки к падению ниже уровня 1.59. USD/CHF может вернуться к отметке 0.87, а USD/JPY вновь может нацелиться к ступени 77 иен за доллар, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в пятницу ожидается достаточно объемный блок новостей по еврозоне, главной из которых станет индекс потребительских цен Германии. Тем не менее, больший интерес у участников рынка вызовут публикации данных по инфляции производителей Великобритании, объемам запасов на складах оптовой торговли безработице в Канаде. Согласно прогнозам, инфляция цен производителей может продемонстрировать негативную динамику, что в случае подтверждения будет оказывать давление на фунт.