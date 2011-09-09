Межбанк: котировки на открытии торгов - 7,9860-7,9945 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9860/7,9945 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2687/92, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,0910/11,1045. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3886/88 (четверг — 1,4075/77).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.