Ярошенко рассказал о мерах Кабмина для предотвращения роста цен

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заверяет, что правительство принимает все меры, чтобы предотвратить возникновение дефицита и рост цен на нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ф.ЯРОШЕНКО заявил сегодня в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству.

«Правительство при необходимости принимает действенные меры для обеспечения стабильного, бездефицитного ресурсного пополнения рынка нефтепродуктов», - сказал он.

В частности, по словам Ф.ЯРОШЕНКО, осуществляются товарные интервенции в периоды ценовых пиков, что предотвращает стремительный рост цен на нефтепродукты.

Кроме того, добавил Ф.ЯРОШЕНКО, снижена ставка акцизного налога на бензин и дизельное топливо.

«Таким образом, своевременное реагирование на вызовы мировой экономики является залогом сдерживания инфляции в пределах прогноза 8-9%», - сказал министр финансов.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины продолжает расследование необоснованного повышения цен на горючее в стране. АМК принял решение о привлечении к ответственности за необоснованное повышение цен на горючее ЧП "Окко-нефтепродукт", ООО "Континент Нефте Трейд" и ООО "Альянс Холдинг" на 150 млн. грн.

С сентября в Украине ожидается рост розничных цен на горючее в связи с повышением акцизного сбора на нефтепродукты.

В то же время эксперты Научно-технического центра «Психея» прогнозируют, что в декабре розничные цены на бензин А-95 (ГОСТ 4063:2001) снизятся с 10,50 грн./литр в сентябре – до 9,56 грн./литр, а на дизельное топливо (ГОСТ 3868:1999) с 9,61 – до 8,90 грн./литр.

Также, по словам Ф.ЯРОШЕНКО, Кабинет министров совместно с Национальным банком Украины проводят мероприятия по стабилизации, поддержанию состояния платежного баланса Украины в условиях возможного второго кризиса в мировой экономике.

В частности, по словам Ф.ЯРОШЕНКО, уровень международных резервов по состоянию на 1 сентября 2011 года составляет 38,2 млрд. долларов США против 32 млрд. долларов США на соответствующую дату 2010 года. «Этого достаточно, чтобы профинансировать будущий импорт в течение 4,5 месяцев», - сказал министр.

Ф.ЯРОШЕНКО также сообщил, что для уменьшения объемов импорта разрабатывается программа импортозамещения и сконцентрированы все усилия на внедрении программы энергосбережения. «Реализуется комплекс мер для повышения конкурентоспособностиі украинской продукции на мировых рынках для повышения инвестиционной привлекательности Украины, и это позволит поддержать международные резервы Украины на достаточном уровне и обеспечит необходимую защиту экономики от внешних факторов», - сказал министр финансов.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составлял 5,096 млрд. дол., по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. дол. в 2009 году.

31 августа НБУ сообщил, что профицит платежного баланса Украины в январе-июле 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, уменьшился в 2,7 раза - до 1,9 млрд. дол.

В частности, положительное сальдо платежного баланса в июле в 2011 г. составляло 0,108 млрд. дол., по сравнению с положительным сальдо в 0,758 млрд. дол. за июль 2010 года.

Дефицит текущего счета в июле остался на достаточно высоком уровне - 574 млн. дол. (по сравнению с 239 млн. дол. в июле предыдущего года). В НБУ отмечают, что это стало результатом замедления роста экспорта товаров даже в условиях существенного сокращения объемов импорта природного газа. За первые 7 месяцев дефицит увеличился до 3,3 млрд. дол. (против профицита в 313 млн. дол. за соответствующий период прошлого года).

Рост экспорта существенно замедляется по большинству товарных групп. Годовые темпы роста экспорта составляли 26,4% (по сравнению с 42,7% в июне). Прежде всего, это связано с низкими объемами экспорта продукции АПК (на 1,6% ниже, чем в июле 2010 года). Поставки зерновых нового урожая на внешние рынки почти остановились из-за выхода на эти рынки российских конкурентов с демпинговыми ценами. Также на фоне продолжающегося ухудшения прогнозов относительно развития мировой экономики наблюдается замедление роста стоимостных объемов по основным группам украинского экспорта: черных металлов и изделий из них - до 25,1% (в первом полугодии - 36%), продукции химической отрасли - до 54,5% (в первом полугодии - 62,8%), машин и оборудования - до 29,8% (в первом полугодии - 36,3%).