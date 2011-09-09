Инфляция в Беларуси с начала года составила 53,6%

Минск. В Беларуси в августе 2011 года по сравнению с июлем потребительские цены на товары и услуги увеличились на 8,9%, с декабрем 2010 года — на 53,6%,

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Цены на продовольственные товары в августе 2011 года по сравнению с июлем выросли на 9,7%, с декабрем 2010 года — на 55,3%, с августом 2010 года — на 66,8%.

Непродовольственные товары в августе 2011 года по сравнению с июлем подорожали на 10,8%, с декабрем 2010 года — на 68,6%, с августом 2010 года — на 71,8%.

Цены и тарифы на платные услуги в августе 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 3,5%, с декабрем 2010 года — на 27,4%, в годовом исчислении — на 29,9%.