Ярошенко: Кабмин и Нацбанк принимают меры для поддержания платежного баланса Украины

Кабинет министров Украины совместно с Национальным банком Украины проводят мероприятия по стабилизации, поддержанию состояния платежного баланса Украины в условиях возможного второго кризиса в мировой экономике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время часа вопросов к правительству заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

В частности, по словам Ф.ЯРОШЕНКО, уровень международных резервов по состоянию на 1 сентября 2011 года составляет 38,2 млрд. долларов США против 32 млрд. долларов США на соответствующую дату 2010 года. «Этого достаточно, чтобы профинансировать будущий импорт в течение 4,5 месяцев», - сказал министр.

Ф.ЯРОШЕНКО также сообщил, что для уменьшения объемов импорта разрабатывается программа импортозамещения и сконцентрированы все усилия на внедрении программы энергосбережения. «Реализуется комплекс мер для повышения конкурентоспособностиі украинской продукции на мировых рынках для повышения инвестиционной привлекательности Украины, и это позволит поддержать международные резервы Украины на достаточном уровне и обеспечит необходимую защиту экономики от внешних факторов», - сказал министр финансов.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составлял 5,096 млрд. дол., по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. дол. в 2009 году.

31 августа НБУ сообщил, что профицит платежного баланса Украины в январе-июле 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, уменьшился в 2,7 раза - до 1,9 млрд. дол.

В частности, положительное сальдо платежного баланса в июле в 2011 г. составляло 0,108 млрд. дол., по сравнению с положительным сальдо в 0,758 млрд. дол. за июль 2010 года.

Дефицит текущего счета в июле остался на достаточно высоком уровне - 574 млн. дол. (по сравнению с 239 млн. дол. в июле предыдущего года). В НБУ отмечают, что это стало результатом замедления роста экспорта товаров даже в условиях существенного сокращения объемов импорта природного газа. За первые 7 месяцев дефицит увеличился до 3,3 млрд. дол. (против профицита в 313 млн. дол. за соответствующий период прошлого года).

Рост экспорта существенно замедляется по большинству товарных групп. Годовые темпы роста экспорта составляли 26,4% (по сравнению с 42,7% в июне). Прежде всего, это связано с низкими объемами экспорта продукции АПК (на 1,6% ниже, чем в июле 2010 года). Поставки зерновых нового урожая на внешние рынки почти остановились из-за выхода на эти рынки российских конкурентов с демпинговыми ценами. Также на фоне продолжающегося ухудшения прогнозов относительно развития мировой экономики наблюдается замедление роста стоимостных объемов по основным группам украинского экспорта: черных металлов и изделий из них - до 25,1% (в первом полугодии - 36%), продукции химической отрасли - до 54,5% (в первом полугодии - 62,8%), машин и оборудования - до 29,8% (в первом полугодии - 36,3%).