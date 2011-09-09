В проект бюджета-2012 будет заложен дефицит на уровне 2,5% от ВВП – Минфин

В проект Государственного бюджета Украины на 2012 год будет заложен дефицит на уровне не более 2,5% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая сегодня на заседании Верховной Рады, сообщил министр финансов Федор ЯРОШЕНКО.

При этом он отметил, что проект бюджета-2012 будет формироваться на принципах, направленных на экономический рост экономики.

«Бюджет 2012 года будет не бюджетом стабилизации, а бюджетом экономического роста», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, согласно закону о Госбюджете, дефицит бюджета 2011 года в Украине ожидается на уровне 3,08% ВВП.