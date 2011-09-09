Золотовалютные резервы Беларуси в августе выросли на 9,2% - до 4,6 млрд. долл.

Минск. В августе золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 9,2%, или на 426 млн. долларов (в определении ССРД МВФ) и на 1 сентября составили 4 млрд. 604,3 млн. долларов США в эквиваленте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Беларуси, размещенном на официальном сайте.

«Значительному увеличению золотовалютных резервов способствовало поступление в республику займа, предоставленного Азербайджанской Республикой, в сумме 300 млн. долларов США, а также динамика цен на драгоценные металлы на международном рынке", — подчеркивается в сообщении Нацбанка Беларуси.

Также отмечается, что на объем золотовалютных резервов оказало влияние погашение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте Нацбанком и правительством Беларуси в сумме около 66 млн. долларов США в эквиваленте.

Национальный банк Беларуси заявляет о готовности использовать золотовалютные резервы страны для «сглаживания отдельных спекулятивных колебаний» курса белорусского рубля на биржевой дополнительной валютной сессии.

Напомним, что в июне 2011 года Беларусь получила 800 млн. долларов первого транша кредита ЕврАзЭС.