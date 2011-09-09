Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заверяет, что курс гривни к доллару будет стабильным, как в этом, так и в следующем году, и будет отвечать всем прогнозным показателям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ф.ЯРОШЕНКО заявил сегодня в парламенте во время Часа вопросов к правительству.

«Курс доллара и в этом году, и в следующем будет стабильным, который запланирован и обнародован», - сказал министр.

В то же время Ф.ЯРОШЕНКО на привел никаких показателей.

При этом министр заверил, что никакого влияния на доходы граждан курс гривни к доллару не будет иметь.

Как сообщал УНИАН, по информации экспертов, Национальный банк Украины на данный момент способен удержать валютный курс на обычном уровне - около 8 грн./дол.

Все будет зависеть от того, насколько сильными будут финансовые катаклизмы на мировых рынках, а также от желания внутренних и внешних инвесторов Украины оставаться в гривне.