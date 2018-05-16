Вернут ли швейцарскому франку надежность швейцарского банка?..

Кризис в Европе сыграл злую шутку со швейцарским франком. Ранее эта валюта особых волнений на мировом рынке не вызывала, хотя всегда пользовалась спросом. Правда, объем ее сделок занимал небольшую долю, что во многом обусловлено экономикой самой Швейцарии в европейском масштабе.

Ситуация стала меняться в конце 2007 года, когда начались проблемы на рынке ипотеки США. Именно тогда было зафиксировано первое существенное укрепление курса швейцарского франка по отношению к доллару и евро. Как результат - на франк вырос спрос, что выглядело достаточно странно с точки зрения фундаментальных показателей. Поскольку каких-либо существенных изменений в экономике Швейцарии не произошло, чтобы можно было говорить о целесообразности скупки национальной валюты этой страны. Спрос формировали валютные спекулянты - на фоне ситуации в США и прогнозов относительно проблемного будущего еврозоны они начали «убегать» от доллара и евро, выбрав при этом в качестве «запасного варианта» швейцарский франк.

По мере разворачивания мирового кризиса спрос на швейцарский франк рос ускоренными темпами. В конечном итоге это привело к тому, что с конца 2007 года до текущего момента швейцарский франк по отношению к доллару укрепился почти на 42%, а к евро - на 40%, что не на шутку встревожило правительство Швейцарии – ситуация крайне негативно отражается на экспорте страны. Чтобы спасти ситуацию, руководство Швейцарии предприняло ряд авральных мер. Прежде всего, была снижена учетная ставка с 0,75 до 0,25%, что позволило девальвировать швейцарский франк по отношению к евро и доллару на 15%.

Такой шаг Швейцарии добавил масла в огонь – валютное противостояние стало набирать обороты. Проблема заключается в том, что руководство страны по собственному желанию не имеет права снижать ставку без учета ЕЦБ, как это сделали США. После длительного периода относительно стабильных цен начался процесс роста индекса инфляции.

Аналитики прогнозируют, что действия Центробанка Швейцарии спровоцируют увеличение инфляции до 1,1% в следующем году (текущий показатель - 0,3%). Поэтому, вероятно, больше резких шагов правительство Швейцарии делать не будет.

Итог один - курсы доллар/франк или евро/франк не вернутся к докризисному уровню. В лучшем случае, курс швейцарского франка с текущих 1,16 доллара упадет до отметки 1,08.

Ситуация радикально может измениться только в двух случаях - если экономика США реально выйдет из кризиса, что, скорее всего, в этом году не произойдет. А 2012 год будет больше годом надежд и планов, чем существенных свершений. Поэтому движение курса франка к отметке 1 доллар продолжится, но процесс будет медленным.

Второй вариант - если валютные спекулянты сконцентрируются на новой «жертве». Сейчас ведутся разговоры о шведской и норвежской кронах. Не исключено, что «увлечение» этими валютами снимет напряжение на рынке, давление на швейцарский франк станет ослабевать.

А пока, после заявления главы ЕЦБ Жана-Клода Трише о понижении регулятором прогноза роста экономики еврозоны, курс евро 8 сентября понизился по отношению к доллару до 1,3881 доллара за евро против 1,4097 доллара за евро днем ранее. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США поднялся до 76,28 пункта против 75,49 пункта днем ранее.

ЕЦБ на фоне замедления темпов роста экономики 17 стран зоны единой европейской валюты снизил прогноз роста ВВП региона на 2011 и 2012 годы на 0,3 процентного пункта и 0,4 процентного пункта, соответственно. Так, согласно пересмотренной оценке, рост ВВП еврозоны в 2011 году составит 1,6% против 1,9%, а в 2012 году - 1,3% против 1,7%, прогнозировавшихся в мае. При этом регулятор оставил базовую процентную ставку на текущем уровне - 1,5% ввиду "роста рисков и общей неопределенности в мировой экономике".

На фоне обеспокоенности инвесторов по поводу развития ситуации на мировом финансовом рынке, швейцарский франк в паре с золотом выступают в качестве главной арены валютных войн. А на войне, как на войне - потери могут быть в самый неожиданный момент.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)