Закон о регулировании админуслуг будет зарегистрирован в ВР в ближайшие дни

Рамочный закон об административных услугах будет зарегистрирован в парламенте в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу, 9 сентября, во время брифинга сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«Этот закон сейчас дорабатывается… Я надеюсь, что он вскоре появится», - сказала она.

Закон будет предусматривать исчерпывающий перечень административных услуг. Также фактические затраты станут единственной базой для формирования цены на админуслуги. Деньги, полученные от предоставления админуслуг, будут направляться в общий фонд государственного бюджета. Будет запрещено делегирование полномочий по предоставлению таких услуг.

После этого закона будет представлен Административно-процедурный кодекс, который на сегодня находится на стадии последних согласований, - отметила И.АКИМОВА. «Административно-процедурный кодекс будет определять именно порядок предоставления, детали, как это делается, порядок рассмотрения жалоб, связанных с предоставлением административных услуг», - сообщила она.