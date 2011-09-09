Положительное сальдо интервенций НБУ на межбанке в августе составило 322,4 млн. долл.

Положительное сальдо интервенций Национального банка Украины (НБУ) на валютном межбанковском рынке в августе т.г. составило 322,4 млн. долл. (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Резервы НБУ пополнились на 1,320 млрд. долл. (в эквиваленте) за счет покупки: 249 млн. евро, 552,6 млн. швейцарских франков, 251,2 млн. австралийских долларов.

В июле Нацбанк из резервов продал 998 млн. долл. США.

Объем операций с наличной иностранной валютой составил 5,243 млрд. долл. США, в т.ч. банки купили у населения 2,209 млрд. долл. США, продали – 3,033 млрд. долл. США.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 247,4 млн. долл. США и на 31 августа 2011 года составляли 18,189 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в августе 2011 года увеличились на 1%, или на 391,52 млн. долл., – до 38 млрд. 205,55 млн. долл.