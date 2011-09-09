Органы центральной власти в 2010 году получили 14 млрд. грн. за админуслуги

Органы центральной власти в 2010 году получили 14 млрд. грн. за предоставление административных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

«По статистике, в 2010 году на уровне центральных органов власти было получено за предоставление административных услуг порядка 14 млрд. грн.», - сообщила она.

По словам И.АКИМОВОЙ, по регионам было получено около 20 млрд. грн. за предоставление админуслуг.

Кроме того, отмечает она, средства за предоставленные админуслуги, не направляются в основной фонд государственного бюджета, а идут в фонды госпредприятий, которые их предоставляют.