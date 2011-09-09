Остаток средств на корсчетах банков 8 сентября вырос на 33%

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 8 сентября увеличился на 33% и на начало дня 9 августа составил 12,484 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах вырос на 23%, или на 3,631 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на корсчетах банков на 7 сентября 2011 года достиг минимального уровня за последние 5 лет. По информации Нацбанка, остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Нацбанке 7 сентября 2011 года сократился на 19,6% и на начало дня 8 сентября 2011 года составил 9,393 млрд. грн. По сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах сократился на 42%, или на 6,723 млрд. грн.