Клюев прогнозирует рост украинского ВВП в 2011 г. на уровне 5%

Варшава . Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ прогнозирует ускорение роста ВВП Украины в текущем году до 5% с 4,2% в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он сказал, выступая на XXI экономическом форуме в польской Кринице.

«За семь месяцев года ВВП Украины вырос на 5%, и мы рассчитываем закончить год с таким же результатом», - сказал он.

А.КЛЮЕВ отметил рост всех отраслей украинской экономики за исключением нефтепереработки и сельского хозяйства, заметив, что до конца года действия правительства выведут и эти отрасли на плюс.

По его данным, промышленное производство в Украине растет в темпе 8%.

Первый вице-премьер также отметил проведенную правительством дерегуляцию национальной экономики.

«Мы упразднили около 35 тыс. нормативных актов, которые мешали развитию бизнеса в Украине. Мы продолжает идти этим путем, чтобы создать благоприятные условия для предпринимателей», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также позитивно оценил сотрудничество с Польшей, заметив, что товарооборот между странами за последний год вырос на более чем 50%.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер Украины Андрей Клюев принимает участие в конференции министров экономики стран «Восточного партнерства», который проходит в рамках ХХІ Экономического форума в Кринице.

Справка УНИАН. В государственном бюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г. по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.