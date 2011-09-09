В Беларуси вводится новый порядок совершения валютно-обменных операций

Минск. С 14 сентября в Беларуси будет действовать новый порядок совершения валютно-обменных операций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Согласно сообщению, с этой даты вводится новый порядок совершения валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке в рамках разработанного комплекса мер по выходу на единый равновесный курс белорусского рубля.

Новый порядок совершения валютно-обменных операций определяется постановлением правления Национального банка от 7 сентября 2011 года №368 "О сделках купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке", в соответствии с которым на основной торговой сессии ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" будет осуществляться продажа банками по поручению и за счет субъектов валютных операций иностранной валюты в счет обязательной продажи, продажа иной иностранной валюты, а также покупка банками по поручению и за счет субъектов валютных операций иностранной валюты для оплаты лекарственных средств, изделий медицинского назначения (при условии согласования их покупки с Министерством здравоохранения Беларуси), а также для оплаты за поставленные в Беларусь природный газ и электрическую энергию.

А также в соответствии с постановлением правления Национального банка от 7 сентября 2011 года №367 "О внесении изменения в постановление правления Национального банка Республики Беларусь от 20 августа 2001 года №208", по итогам торгов на основной торговой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи будут определяться официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, в стране не позднее октября 2011 года будет введена электронная система учета покупки валюты.

Напомним, весной мгновенная девальвация национальной валюты Беларуси достигла 56%. Нацбанк Беларуси 22 марта 2011 года перестал продавать доллары банкам для дальнейшей перепродажи населению. Дефицит иностранной валюты привел к возобновлению теневого обменного рынка (разница в курсах доллара между официальным и «черным» рынком на сегодняшний день достигает 1,7 раза), к панике среди населения, очередям.