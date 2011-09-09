В августе налоговики перечислили в сводный бюджет почти 27 млрд. грн.

В августе в сводный бюджет Украины поступило 26,87 млрд. грн. налогов и сборов. Казначейство получило 20 млрд. грн., местные бюджеты – 6,87 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, при этом сбор платежей в общий фонд госбюджета по сравнению с прошлым годом вырос на 40,5%, и составил 19,3 млрд. грн.

В целом с начала года в сводный бюджет Украины поступило 174,64 млрд. грн. Из них в государственный бюджет – 127,17 млрд. грн., в местные – 47,47 млрд. грн.

В общий фонд госбюджета поступило 122,8 млрд. грн. – в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Плановые задания выполнены на 102,2%. Государство дополнительно получило 2,7 млрд. грн.

На счета плательщиков возмещено 28,7 млрд. грн. НДС.