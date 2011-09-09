«Горизонтальный мониторинг» позволит избегать дополнительных проверок – Захарченко

Метод «горизонтального мониторинга», который сегодня внедряет Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в работе с крупными налогоплательщиками, позволит им избегать дополнительных налоговых проверок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель ГНСУ Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время подписания Меморандума об участии в эксперименте по внедрению «горизонтального мониторинга» между ГНСУ, предприятием «Лукойл-Украина» и ПАО «Лукойл-Одесский НПЗ».

«Суть нашего предложения – чтобы налоговая как можно меньше вмешивалась в работу бизнеса с точки зрения контроля и с точки зрения организации проверок… Суть метода «горизонтального мониторинга» в том, чтобы бизнес показывал свои рисковые операции, которые мы видим», - отметил он.

По его словам, после окончания отчетного периода эксперимента (1 год) ГНСУ предлагает бизнесу пройти независимый аудит, который предприятия проводят ежегодно. ГНСУ также выставляет требования к данному аудиту. В частности, его могут проводить компании, входящие в Ассоциацию аудиторов Украины.

«Это вам (бизнесу – УНИАН) дает возможность уйти от дополнительных проверок налоговых служб. Мы будем брать за основу акты аудита (во время проверок – УНИАН)», - говорит В.ЗАХАРЧЕНКО.