Евро достиг новых минимумов на фоне комментариев главы ЕЦБ – эксперт

Комментарии главы Центрального европейского банка Жана-Клода ТРИШЕ вызвали бурную реакцию рынка, и евро достиг новых минимумов.

Об этом агентству УНИАН сказал начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его словам, дополнительное давление на евро оказала новость о том, что Moody’s собирается понизить кредитный рейтинг Италии, что способствовало росту спрэда доходности десятилетних итальянских и немецких облигаций на 0,07% до 3,41%.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, глава ЕЦБ пересмотрел на понижение прогнозы по экономике еврозоны и предупредил о росте неопределенности и об увеличении понижательных рисков для экономики, подчеркнув необходимость для правительств отдельных стран проводить реформы, чтобы стимулировать рост.

По информации эксперта, кредитно-дефолтные свопы периферийных стран еврозоны выросли на фоне увеличения озабоченности ситуацией в Греции. Страна по-прежнему пытается сдержать рост дефицита на фоне падения экономического роста в условиях реализации программы жесткой экономии. Скептицизм по поводу того, что Греции удастся избежать банкротства, увеличивается.

Как прогнозирует В.СТЕЛЬМАХ, падение ниже 1,3835 приведет пару евро-доллар к уровням поддержки 1,3745 и 1.3710. Сопротивление в паре проходит на уровнях 1,3935, 1,4030 и 1.4100.