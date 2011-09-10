Президент внесет в ВР законопроект о гуманизации экономических преступлений - Тигипко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подаст в Верховную Раду законопроект относительно гуманизации экономических преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время эфира "Шустер Live" сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

"Мы вместе с молодыми ребятами, которые занимаются бизнесом, сейчас наработали законодательство по гуманизации экономических преступлений", - сказал он. В частности, по его словам, из Уголовного кодекса предусматривается исключить 14 статей, которые предусматривают наказание за экономические преступления.

"За экономические преступления брать гривней, штрафами, а не сажать по тюрьмам тех, кто совершил какие-то экономические ошибки", - сказал С.ТИГИПКО.

Он рассказал, что в пятницу состоялось совещание у Президента по этому вопросу, и была достигнута договоренность, что глава государства внесет этот законопроект в парламент. С.ТИГИПКО отметил, что совещание проходило при участии представителей силовых структур. "Я поднял один вопрос, сегодня большая проблема: экономические подразделения силовых министерств приходят по очереди в бизнес, и начинают что-то проверять. Я сказал, нужно объединить все экономические подразделения в одно, так как сделано это в Грузии, скажем, и желательно его подчинить Министерству финансов", - сказал он.