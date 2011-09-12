Золото дорожает на фоне опасений за экономику Греции

Стоимость золота выросла по итогам торговой сессии пятницы, 9 сентября, на фоне сообщений о планах правительства ФРГ по поддержанию банков страны на случай дефолта в Греции, значительно усиливших опасения за перспективы наиболее проблемной экономики еврозоны.

Так, декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 0,1% до 1859,5 доллара за тройскую унцию.

Подготовленный немецкими властями экстренный план спасения банков предусматривает компенсацию потерь от вкладов в гособлигации Греции, которые могут составить до 50% стоимости этих долговых бумаг. Существование такого плана было с негативом воспринято рынками, которые считают, что власти ФРГ всерьез опасаются подобного сценария и будут оказывать на правительство Греции давление для выполнения страной обязательств по консолидации бюджета.

Также инвесторы обратили внимание на заявление министра финансов Канады Джима Флайерти, который заявил о возможности выхода Греции из еврозоны в случае, если правительство страны не сможет реализовать поставленных задач в сфере сокращения расходов и объема госдолга, передает РИА Новости.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за первое полугодие 2011 года металл подорожал на 5,3%, в августе повышение его стоимости составило 12%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным периодом увеличения цены, по крайней мере, с 1920 года.

Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.