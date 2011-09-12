На текущей неделе пара евро/доллар может достичь новых минимумов - эксперт

На текущей неделе (12-16 сентября) пара евро/доллар может показать новые минимумы. После пробоя поддержки 1,39 евровалюта, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может направиться далее к отметке 1,34. Пределом роста будет теперь уже сопротивление 1,3900.

Для фунта вероятно снижение к поддержке 1,57, рост будет ограничен уровнем 1,6050. Пара доллар/иена может двинуться в сторону укрепления до 76,60, при этом повысится опасность интервенции Банка Японии. Доллар/франк будет двигаться в диапазоне, ограниченном снизу уровнем 0,86 и вряд ли поднимется выше 0,9050.

Как отмечают аналитики, новостной фон на текущей неделе не будет насыщен календарными событиями, однако ситуация на валютном рынке остается напряженной. Инвесторы выводят средства из высокодоходных активов и фондов.

Из новостей по Европе стоит обратить внимание на индекс потребительских цен и данные по изменению уровня занятости в еврозоне. Данные по инфляции и уровню безработице в Великобритании могут скорректировать положение фунта. В США будут опубликованы индексы цен производителей, потребительских цен, данные по изменению объёма оборота розничной торговли, релиз цифр по чистому объёму покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, отмечают аналитики.