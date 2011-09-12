В Киеве при попытке ограбить аптеку задержаны злоумышленники, ранее ограбившие банк

Сотрудники уголовного розыска в прошлую субботу задержали двух киевлянин, которые в мае этого года на Воздухофлотском проспекте в Киеве, взломав пол, ограбили одно из отделений “Дельта Банка”, украв 300 тыс. грн., 18 тыс. долларов и 10 тыс. евро.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, грабители были задержаны во время попытки ограбить аптеку.

Также установлено, что в этом году задержанные пытались ограбить отделение “Правэксбанка” путем проникновения в финансовое учреждение через отверстие в полу, которое они проломили из подвала. А также совершили ограбление одного из пунктов обмена валюты.

Как отметили в ЦОС, при задержании в результате обыска автомобиля воров были изъяты специальные электроинструменты, которые могут разрезать твердые материалы, в том числе бетон.

Возбуждено уголовное дело.