Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) намерена ввести новые требования к аудиторскому выводу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, комитет согласовал соответствующий проект решения комиссии.

Аудиторский вывод, который предоставляется при раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, должен быть составлен в соответствии с требованиями международных стандартов контроля качества.

Согласно проекту документа, аудитор будет обязан выражать собственное мнение относительно возможности непрерывной деятельности предприятия через 12 месяцев.

В частности, аудиторский вывод должен отвечать таким стандартам: «Модификация мысли в отчете независимого аудитора»; «Объяснительные параграфы и параграфы по другим вопросам в отчете независимого аудитора» и т.д.

По мнению разработчиков документа, введение новых требований будет способствовать прозрачности и доступности к соответствующей информации широкого круга заинтересованных лиц, общественности и, прежде всего, потенциальных инвесторов, а также привлечению инвестиций в реальный сектор экономики, в том числе иностранных.