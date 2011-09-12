Дальнейшее сотрудничество МВФ и Украины не сводится только к повышению тарифов - Альер

Дальнейшая реализация программы сотрудничества Международного валютного фонда и Украины не сводится только к повышению тарифов на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР на пресс-конференции в понедельник.

«Ситуация не сводится только к повышению тарифов на газ», - сказал М.АЛЬЕР.

В частности, он отметил, что все условия, связанные с программой МВФ, были обнародованы ранее.

Из этого перечня выполнено условие по отмене законодательной нормы, которой Национальный банк Украины обязывался выкупать облигации внутреннего государственного займа, которые выпускаются на докапитализацию банков.

По поводу пенсионной реформы, М.АЛЬЕР отметил, что соответствующий закон уже поступил в МВФ, он сейчас переводится и анализируется.

Еще одно из условий программы, а именно повышение тарифов на газ, не выполнено.

М.АЛЬЕР напомнил, что повышение тарифов на газ на 50% в апреле текущего года было предусмотрено более ранними договоренностями. В последствии это условие было изменено на повышение тарифов в апреле на 20%, в июне – еще на 20%.

«Этого не случилось, - констатировал М.АЛЬЕР.

Среди условий представитель МВФ также напомнил об обязательствах правительства Украины удержать дефицит бюджета, включительно с бюджетом НАК «Нафтогаз Украины» в 2011 году на уровне 3,5%, в 2012 году – 2,5%.

«Необходимо организовать приезд миссии, чтобы она убедилась в выполнении этих условий», - сказал М.АЛЬЕР.

При этом он добавил, что МВФ сейчас ведет дискуссии с Министерством финансов по поводу проекта бюджета на 2012 год.

Среди прочего, М.АЛЬЕР напомнил о постановлении Нацбанка Украины №109, которым предусматривалось, что банки должны формировать резервы под валютные кредиты в национальной валюте.

Представитель МВФ напомнил, что это была временная антикризисная мера, и ее надо постепенно сворачивать. Для этого должен быть разработан соответствующий план для того, чтобы не допустить дестабилизации на финансовом рынке.