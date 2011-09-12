Минфин ожидает снижения соотношения госдолга к ВВП с 42,5% в 2011г. до 35,3% в 2014г.

Министерство финансов Украины на протяжении последующих трех лет ожидает снижения показателя соотношения государственного (включая гарантированный) долга Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Департамента управления государственным долгом и международного сотрудничества Минфина Константин КУЗНЕЦОВ в понедельник в ходе круглого стола.

В частности, министерство ожидает, что показатель соотношения госдолга к ВВП по итогам 2011 года составит 42,5%, в 2012 году – 41,9%, в 2013 году – 37,9%, в 2014 году – 35,3%.

По информации Минфина, предельный уровень государственного долга в соответствии с Законом о Государственном бюджете Украины на 2011 год установлен на уровне 375,6 млрд. грн., а по состоянию на 5 сентября он составлял 360,5 млрд. грн.

К.КУЗНЕЦОВ высказал убеждение, что до конца текущего года предельный уровень госдолга не будет превышен.

Кроме того, К.КУЗНЕЦОВ отметил, что Минфин ожидает показателя соотношения чистого госдолга к ВВП в 2011 году на уровне 29,2%, в 2012 году – 27,6%, в 2013 году – 26,3%, в 2014 году – 25,7%.

К.КУЗНЕЦОВ подчеркнул, что на сегодняшний день у Минфина есть необходимые средства для выполнения обязательства, срок которого наступает в декабре текущего года на уровне 16 млрд. грн. Он уточнил, что речь идет о предоставленном российским ВТБ правительству Украины кредите на 2 млрд. долларов. По словам К.КУЗНЕЦОВА, на сегодняшний день стороны ведут переговоры касательно этого кредита.