Межбанк: закрытие торгов - 8,0020/8,0060 грн./долл.

Торги по доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня открылись котировками 7,9975/8,0050 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 8,0005/8,0045 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0020/8,0060 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2639/0,2643 грн./рубль, к 12:00 цены повысились до 0,2641/0,2645 грн./рубль. К закрытию торгов цены достигли максимума – 0,2645/0,2648 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,29 (+0,4651) рублей за доллар.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3566/1,3568 долл./евро, а к 12:00 выросли до 1,3626/1,3628 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8525/10,8645 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8835/10,8930 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9070/10,9165.