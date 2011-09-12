Нацбанк Беларуси повышает ставку рефинансирования с 27% до 30% годовых

Минск. С 14 сентября Национальный банк Республики Беларусь решил повысить ставку рефинансирования с 27% до 30% годовых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка Беларуси, размещенном на официальном сайте ведомства.

«Эта мера вводится в преддверии открытия дополнительной сессии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже и является важным элементом общеэкономической политики, направленной на стабилизацию ситуации на валютном рынке и финансовое оздоровление экономики в целом», - разъясняет Нацбанк.

Справка УНИАН. Это девятое с начала текущего года повышение ставки рефинансирования. Ранее она повышалась 16 марта (с 10,5 до 12%), 20 апреля (до 13%), 18 мая (до 14%), 1 июня (до 16%), 22 июня (до 18%), 13 июля (до 20%), 17 августа (до 22%) и 1 сентября (до 27% годовых).

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2011 год в Беларуси было предусмотрено снижение ставки рефинансирования к концу года до 8-10% годовых.

Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Нацбанк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными организациями.