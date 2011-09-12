«ВТБ Банк» намерен разместить облигации на 1 млрд. грн.

ПАО «ВТБ Банк» намерено разместить облигации серии G, H, I, J на общую сумму 1 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданного УНИАН.

«Привлеченные средства от размещения будут направлены на дальнейшее увеличение кредитно-инвестиционного портфеля», - сообщает пресс-служба со ссылкой на члена правления, начальника финансового департамента «ВТБ Банка» Ирину ТУРОВЦЕВУ.

Согласно проспекту эмиссии, облигации планируется выпустить в бездокументарной форме номиналом 1 тыс. грн. в следующем объеме: серии G - 300 млн. грн., серии H - 250 млн. грн., серии I - 250 млн. грн., серии J - 200 млн. грн.

Размещение облигаций серии G, H, I начнется 26 сентября 2011 года, серии J – 10 октября 2011 года и будет проводиться на ПАО «Фондовая биржа ПФТС» самостоятельно, а также через уполномоченного андеррайтера ООО «Инвестиционный Капитал Украина».

Процентная ставка по облигациям серии G установлена на уровне 12,75% годовых, серии H – 12,5% годовых, серии I – 12,25% годовых, серии J (на 1-8 процентный период) – 12,50% годовых.

Условиями выпуска облигаций серии J предусмотрена двухлетняя оферта.

Погашение облигаций серии G будет проведено в период с 17 по 19 марта 2014 года, серии H - с 16 по 18 сентября 2013 года, серии I - с 18 по 20 марта 2013 года, серии J - с 05 по 7 октября 2015 года.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составляли 35,87 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 32,262 млрд. грн., обязательства - 31,998 млрд. грн., уставный капитал - 5,416 млрд. грн., собственный капитал - 3,872 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в первом полугодии 2011 г. увеличил чистую прибыль более чем в 4 тыс. раз – до 373 млн. грн.

Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».