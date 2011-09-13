Внешний долг Беларуси составляет 3,5 тыс. долл. на душу населения

Валовый внешний долг Беларуси в расчете на душу населения составил 3 тыс. 488 долларов США против 2 тыс. 995 долларов на 1 января 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

Согласно сообщению, на обслуживание внешнего долга в первом полугодии 2011 года было направлено 2 млрд. 958,4 млн. долларов (10,7% ВВП, или 14,3% экспорта товаров и услуг). Из указанной суммы 2 млрд. 489,2 млн. составили выплаты по основному долгу, 469,2 млн. долларов — платежи по процентам.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Беларуси за первое полугодие 2011 года увеличился на 4 млрд. 700 млн. долларов, или на 16,5%. На 1 июля он достиг 33 млрд. 101,1 млн. долларов, или 56,3% ВВП (28 млрд. 401,1 млн. долларов, или 52% ВВП на начало года).

Валовой внешний долг Беларуси представляет собой невыплаченную сумму фактических текущих и необусловленных обязательств, которая требует выплаты основного долга и/или процентов дебитором в будущий период времени и представляет собой обязательства резидентов Беларуси перед нерезидентами.