Падение акций французских банков обвалило цены на золото

На мировых торгах в понедельник, 12 сентября, цена золота значительно упала на фоне резкого удешевления акций ряда французских банков, что стимулировало инвесторов продавать активы в драгметалле для покрытия издержек.

Так, декабрьский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подешевел на 46,2 доллара, или на 2,5% - до 1813,3 доллара за тройскую унцию.

В понедельник издание Wall Street Journal сообщило о том, что международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service может понизить рейтинги банков BNP Paribas, Societe Generale и Сredit Agricole в случае наступления дефолта Греции. На этом фоне акции финансовых организаций завершили торговую сессию падением на 9-11%. В июне Moody`s поместило рейтинги BNP PAribas, Societe Generale и Credit Agricole на пересмотр в связи с "потенциальной несовместимостью текущих рейтингов и влиянием возможного дефолта Греции или реструктуризации греческого долга". При этом заявления генерального директора банка Societe Generale Фредерик Уди (Frеdеric Oudеa) о том, что у банка достаточно высокий уровень капитализации, который позволит сохранить устойчивость даже в случае дефолта Греции, не успокоили инвесторов, передает РИА Новости.