МВФ выделил Португалии еще 4 млрд евро. Общая 3-летняя поддержка Лиссабона - 78 млрд евро

Совет директоров Международного валютного фонда завершил первый обзор выполнения антикризисной экономической программы португальских властей. Это решение автоматически открывает Лиссабону немедленный доступ к кредитным ресурсам на сумму примерно 3,98 млрд евро, сообщает ИТАР-ТАСС.

В результате общий размер уже полученной финансовой помощи составит 10 миллиардов 430 миллионов долларов. Общая трехлетняя программа внешней поддержки Португалии от МВФ и ЕС оценивается в 78 миллиардов евро.

Португалия стала третьей страной еврозоны, получившей кредитную помощь от Евросоюза и МВФ.

Лиссабон обратился за стабилизационным кредитом, вслед за Грецией и Ирландией. В июле этого года агентство Moody`s снизило кредитный рейтинг страны до "Ва2", причем с негативным прогнозом.