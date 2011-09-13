Правительство планирует создать систему государственной поддержки инновационных компаний.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя принятый правительством проект Государственной программы развития внутреннего производства, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

А.КЛЮЕВ отметил, что внедрить качественно новый формат развития внутреннего производства невозможно без проведения активной инвестиционно-инновационной политики.

По его словам, развитие инноваций требует увеличения активной роли государства, поскольку эти процессы связаны с высокими рисками.

«Для структурной перестройки экономики, над чем мы сегодня работаем, важно закладки фундамента инновационного развития», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, Украина имеет собственный научно-технологический потенциал по ряду прорывных и критических технологий. «Наша задача - занять свою нишу по международному распределению труда, опираясь на собственные научные разработки и последовательно поддерживать соответствующие исследования», - сказал первый вице-премьер-министр.

В первую очередь, по словам А.КЛЮЕВА, правительство будет работать над развитием инновационной инфраструктуры, которая будет включать формирование сети научных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов, центров трансферта технологий. Одним из направлений активизации инвестиционно-инновационной политики он назвал развитие венчурного финансирования.

А.КЛЮЕВ сообщил, что создается система государственной поддержки новых инновационных компаний на стартовом этапе и стимулов для внедрения именно инновационных инвестпроектов, направленных на обеспечение приоритетного развития внутреннего производства.

Планируется концентрировать ресурсы только на приоритетных направлениях, чтобы не тратить их на развитие тех технологий, по которым другие страны ушли далеко вперед, и по которым нам придется лишь заимствовать мировые достижения, заявил первый вице-премьер-министр.

Он сообщил, что, по предварительным оценкам экспертов, необходимые ресурсы для внедрения новейших технологических систем на первых этапах будут достигать 10-15 млрд. долл.