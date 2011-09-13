16,8% украинцев считают, что в Украине проводятся эффективные экономические реформы – опрос

16,8% граждан Украины считают, что в Украине проводятся эффективные экономические реформы.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Треть опрошенных (34,2%) убеждены, что эффективные реформы не проводятся, а 30,5% респондентов считают, что экономические реформы проводятся, но не так, как следует. 18,5% опрошенных не определились с ответом.

Граждане, которые считают, что экономические реформы не проводятся, или проводятся не так, как следует, среди причин такой ситуации чаще всего указывают, что все, кто имеет возможность, пытаются украсть (23,6% опрошенных, которые считают, что реформы не проводятся, или проводятся не так, как следует), влиятельные финансово-промышленные группы заинтересованы в сохранении существующей ситуации (22,4%) и отсутствие единства власти в вопросе реформ (19,4%). Реже указывают такие причины как отсутствие четко определенных направлений и принципов реформирования экономики (12,3%), не поддержка реформ со стороны граждан (11,2%). Реже (5,6%) всего причиной того, что реформы не проводятся, или проводятся не так как следует, граждане называли то, что реформы идут из центра, но тормозятся на региональном уровне. 0,9% опрошенных, которые считают, что реформы не проводятся, или проводятся не так, как следует дали другие ответы, а 4,5%, - не определились с ответом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины с 10 по 17 августа 2011 года. Опрошены 2007 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.