Остаток средств на корсчетах банков увеличился на 14,5% – до 13,227 млрд. грн.
12:21, 13 сентября 2011Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 12 сентября увеличился на 14,5% и на начало дня 13 сентября составил 13,227 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца, объем средств на корсчетах сократился на 18%, или на 2,889 млрд. грн.
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