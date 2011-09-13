Остаток средств на корсчетах банков увеличился на 14,5% – до 13,227 млрд. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 12 сентября увеличился на 14,5% и на начало дня 13 сентября составил 13,227 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца, объем средств на корсчетах сократился на 18%, или на 2,889 млрд. грн.