Поступления в бюджет ПФУ увеличились на 5,4% - до 130,386 млрд. грн.

По оперативным данным, в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в январе-августе 2011 года со всех источников финансирования поступило 130,386 млрд. грн., что на 5,4%, или на 6,656 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.

В частности, собственные поступления составили 89,069 млрд. грн., что на 19,4%, или на 14,457 млрд. грн., больше, чем в январе-августе 2010 года.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за 8 месяцев т.г. составили 140,714 млрд. грн.

Пенсионные выплаты в 2011 году обеспечены в полном объеме.