Основным сопротивлением для пары фунт/доллар может выступить уровень 1,5880 - эксперт

На торгах во вторник, 13 сентября, основным сопротивлением для пары фунт/доллар может выступить уровень 1,5880, преодоление которого откроет дорогу к отметке 1,6050. Основная поддержка – 1,5780, которая вряд ли устоит при выходе плохих инфляционных данных Великобритании, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, ожидать значительного роста франка в ближайшее время не стоит, учитывая долговые проблемы Греции и не только. Поэтому опуститься значительно ниже отметки 0,8800 паре доллар/франк вряд ли удастся, ожидается восстановление пары в районе 0,8900-0,8920.

Инвесторы продолжают накапливать позиции по иене, опуская пару доллар/иена. Вопрос дорогой японской валюты так и не был решен на саммите G7, но на рынке появляются слухи о том, что Банк Японии может пойти по пути Швейцарского национального банка, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.