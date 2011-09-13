Томенко: председатель Счетной палаты должен быть избран до презентации проекта госбюджета-2012

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что парламент должен избрать нового председателя Счетной палаты до того, как будет рассмотрен проект бюджета на 2012 год.

Об этом Н.ТОМЕНКО сказал сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя перспективы избрания председателя Счетной палаты.

По словам вице-спикера, перед тем как рассматривать проект государственного бюджета на следующий год, должен быть заслушан отчет о выполнении общегосударственных программ за прошлый год.

“До презентации бюджета необходимо избрать председателя Счетной палаты и обеспечить, как это предусмотрено Законом “О Кабинете министров”, отчет о выполнении общегосударственных программ за предыдущий год”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО заметил, что это касается и отчета Счетной палаты. “Без отчета Счетной палаты и без председателя Счетной палаты анализировать предыдущий год невозможно, потому что это неполноценно”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО добавил, что именно поэтому вопрос о новом руководителе Счетной палаты должен быть рассмотрен безотлагательно.

Вместе с тем он подчеркнул, для того, чтобы иметь реальную картину того, как работают власти, эту должность должен занять представитель оппозиции. Он напомнил, что фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС предлагают на эту должность кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО.

В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, активные переговоры между большинством и оппозицией относительно кандидатуры не ведутся, хотя предварительно все фракции согласились, что это должно быть представитель оппозиции.