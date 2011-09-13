Совет Европы выделил Украине 22 млн. евро на реализацию демократических реформ в рамках трехлетнего Плана действий (2011-2014 годы).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Будут презентовать План действий 16 сентября председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛАНД.

По словам П.ДИКУСАРОВА, План действий Совета Европы для Украины является инструментом, направленным на поддержку демократических реформ и оказание содействия Украине в процессе выполнения обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы.

По своему содержанию новый План действий Совета Европы для Украины предусматривает реализацию проектов по трем основным направлениям: мероприятия, направленные на усиление защиты прав человека; мероприятия в области верховенства права, направленные на развитие демократических институтов и процедур на национальном, региональном и местном уровнях; мероприятия в области демократии, направленные на укрепление демократических институтов, развитие социального единства, повышение терпимости и расширение участия ключевых социальных и гражданских партнеров в процессе принятия решения.

Общий бюджет Плана действий на 2011-2014 годы составляет 22 млн. 41 тыс. 370 евро.