Задолженность по зарплате за год сократилась на 37% - до 1,1 млрд. грн. – Минсоцполитики

По оперативным данным, задолженность по заработной плате по состоянию на 2 сентября 2011 года составила 1,1 млрд. грн., что на 37,1%, или на 644 млн. грн., меньше, по сравнению с аналогичными данными на 1 сентября 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 13 сентября, во время брифинга сообщил первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, в Украине задолженность по выплате заработной платы в июле 2011 года по сравнению с июнем сократилась на 1,3% и на 1 августа составила 1,171 млрд. грн. С начала года задолженность сократилась на 3,9%.