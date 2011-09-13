В Беларуси дела иностранных инвесторов будут рассматривать специализированные судебные составы

Минск. Специализирующиеся на рассмотрении дел с участием иностранных инвесторов судебные составы появятся в хозяйственных судах Беларуси.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь в пресс-службе Высшего хозяйственного суда, соответствующее решение ВХС Беларуси принял 12 сентября.

Новые судебные составы будут созданы на базе уже имеющихся специализированных составов судей по рассмотрению дел с участием иностранных лиц.

В сообщении ВХС говорится, что важнейшим направлением государственной экономической политики Беларуси является создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного использования иностранных инвестиций.

"Принятое решение призвано способствовать правильному и оперативному рассмотрению дел с участием иностранных лиц и инвесторов с учетом сложности спора, необходимости соблюдения формальностей, установленных законом", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Для отнесения судебного дела к указанной категории дел ВХС разработаны соответствующие критерии. В частности, субъектный состав сторон и третьих лиц, участвующих в деле, должен включать лиц, которые в соответствии с белорусским законодательством признаются иностранными инвесторами, характер спорного правоотношения, рассматриваемого в рамках судебного дела, должен относиться к формам инвестиционной деятельности, предусмотренным Инвестиционным кодексом или Декретом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. №10.