S&P подтвердило рейтинг Украины по обязательствам в инвалюте и понизило по обязательствам в гривне

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте на уровне «B+» и понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте с «ВВ-» до «В+».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, подтверждены краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте - на уровне «В».

Прогноз по рейтингам - «Стабильный».

В то же время рейтинг Украины по национальной шкале остается на уровне «uaAA-». Оценка риска перевода и конвертации валюты для украинских несуверенных заемщиков подтверждена на уровне «В+» - в соответствии с долгосрочным рейтингом по обязательствам в иностранной валюте.

Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга в случае дефолта необеспеченных обязательств в иностранной валюте также остался неизменным - на уровне «4», что отражает ожидания возврата 30-50% долга в случае дефолта.

Уровень рейтингов Украины, говорится в сообщении агентства, ограничен инфляцией, устойчиво превышающей 10%, нестабильными и высокими пенсионными расходами, политическими ограничениями проведения бюджетной консолидации и значительным долгом финансового сектора с большой долей проблемных кредитов.

Позитивное влияние на уровень рейтингов, отмечено в сообщении S&P, оказывают значительные ресурсы и большой потенциал роста, в особенности при условии, что бюджетные показатели будут поддерживаться и даже улучшаться без роста инфляции, что, в свою очередь, приведет к росту номинального ВВП и доходов бюджета.

При поддержке программы Международного валютного фонда (МВФ) правительство страны провело ряд структурных реформ, которые должны улучшить перспективы экономического роста, укрепить финансовую стабильность, повысить устойчивость государственных финансов. Предполагается, что недавно реализованная налоговая реформа, по всей видимости, повысит бюджетные доходы и снимет остроту проблем, связанных с уклонением от уплаты налогов. Ключевой элемент реформы - снижение ставки налога на прибыль с 25 до 19% к 2013 г. и 16% к 2016 г. Налоговая ставка НДС будет сокращена на 3 п.п. - до 17% в 2014 г.

Также в сообщении агентства отмечается, что в июле 2011 г. правительство Украины одобрило законопроект, касающийся запрета на выдачу потребительских кредитов в иностранной валюте, что, как ожидают в S&P, сократит долю кредитов в иностранной валюте, которая в июле 2011 г. составляла 47% совокупных кредитов. Пенсионные расходы бюджетной системы находятся на высоком уровне (18% ВВП). При этом ожидается, что 1 октября 2011 г президент страны Виктор ЯНУКОВИЧ подпишет проект Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы». Среди ключевых мер, которые, как мы ожидаем, вступят в силу с начала 2012 г. и которые снизят давление на бюджет, - постепенное изменение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет.

В то время как правительство скорректировало ожидаемый размер дефицита госбюджета с 3,1% ВВП до 2,8%, оно также увеличило свою оценку дефицита бюджета «Нафтогаза Украины» с 0,4% до 0,7%, таким образом, сохранив целевой показатель дефицита госсектора в целом на уровне 3,5% ВВП. Как отмечено в сообщении, это подчеркивает актуальность основной задачи, поставленной программой МВФ, которая заключается в проведении реформы в газовом секторе и выводе «Нафтогаза» на бездефицитный уровень.

В S&P ожидают, что в ближайшие несколько лет дефицит по счету текущих операций Украины будет находиться в диапазоне между 2,5% и 3,0% ВВП, а приток чистых прямых иностранных инвестиций составит до 4% ВВП. Тем не менее, высокая, хотя и снижающаяся инфляция, может подорвать конкурентоспособность экономики и ослабить приток инвестиций.

Суверенный рейтинг по обязательствам в национальной валюте приравнен к суверенному рейтингу по обязательствам в иностранной валюте, поскольку монетарная политика, по сути призванная поддерживать финансовую гибкость суверенного правительства в отношении собственной валюты, в случае Украины ограничена высокой инфляцией и управляемым обменным курсом национальной валюты.

«Наша оценка риска перевода и конвертации валюты приравнена к долгосрочному рейтингу по обязательствам в иностранной валюте, поскольку отражает наше мнение о том, что вероятность ограничения правительством доступа к обмену валюты, необходимой украинским несуверенным заемщикам для обслуживания и погашения долга, эквивалентна вероятности суверенного дефолта по обязательствам в иностранной валюте. В прошлом правительство Украины использовало ограничения на доступ к обмену иностранной валюты как инструмент своей политики и может, с нашей точки зрения, в рамках пессимистического сценария использовать подобные ограничения еще более широко», - говорится в сообщении агентства.

Как отмечено в сообщении, прогноз «Стабильный», , отражает, с одной стороны, ожидание пенсионной и других структурных реформ, что обусловит улучшение бюджетных показателей, и, с другой - зависимость страны от условий торговли и волатильности притока капитала, возможность замедления темпов реформирования, что может привести к срыву программы МВФ и ослабить внешние, монетарные и бюджетные показатели страны.

Снижение инфляции и переход к более устойчивой бюджетной политике на фоне улучшения показателей принадлежащей государству компании «Нафтогаз», а также продолжение реформ системы социальной защиты могут привести к повышению рейтингов. Позитивные рейтинговые действия будут также обусловлены снижением зависимости страны от изменения условий торговли и других внешних стрессовых ситуаций. Напротив, снижение политической стабильности или резкое ухудшение настроений инвесторов - в частности, обусловленное прекращением программы сотрудничества с МВФ, которое может привести к «бегству капитала» и значительному росту стоимости покрытия внешнего и бюджетного дефицитов, могут оказать негативное влияние на рейтинги.