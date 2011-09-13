Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 8,0010-8,0035 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0020/8,0070 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9995/8,0025 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 8,0010/8,0035 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2643/0,2647 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2640/0,2643 грн./рубль. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2639/0,2641 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 30,2525 (-0,0375) рублей за доллар.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3560/1,3710 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8985/10,9080 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8780/10,8860 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли дневного максимума – 10,9435/10,9510 грн./евро.