S&P подтвердила рейтинги украинских местных органов власти

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's (S&P) оставила без изменений рейтинги украинских региональных и местных органов власти (РМОВ) после понижения долгосрочного суверенного рейтинга Украины по обязательствам в национальной валюте с «ВВ-» до «В+», сообщает официальный сайт агентства.

Как отмечается в информации S&P, указанное понижение не оказало воздействия на рейтинги украинских РМОВ, поскольку в настоящее время они на две или три ступени ниже суверенного рейтинга по обязательствам в национальной и иностранной валютах.

«Восстановление бюджетных доходов, значительная финансовая помощь со стороны центрального правительства и готовность инвесторов принимать на себя риски, связанные с долговыми обязательствами РМОВ способствовали улучшению кредитоспособности украинских субнациональных органов власти и приближению их рейтингов к суверенным кредитным рейтингам», - отмечается в сообщении агентства.