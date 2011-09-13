Вступила в действие упрощенная форма таможенной декларации товаров для Евро-2012

Вступило в действие правительственное постановление об утверждении упрощенной формы таможенной декларации для товаров, предназначенных для проведения Евро-2012.

Напомним, данное постановление (№741 от 13 июля 2011 года) вступает в силу через 45 дней после его опубликования.

Правительство постановило, что упрощенная форма таможенной декларации используется также для декларирования оборудования для прессы, радио-, телепередач, которое будет временно ввозиться на территорию Украины с условным полным освобождением от налогообложения с последующим вывозом из Украины; а также товаров, которые ввозятся командами, которые будут участвовать в Евро-2012, без обязательства на обратный вывоз.

Оформление товаров с использованием упрощенной таможенной декларации может осуществляться в пунктах пропуска через границу или таможенным органом, в зоне деятельности которого проводятся мероприятия чемпионата.